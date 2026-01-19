La preside dell’istituto di Ponticelli guarda quindi con favore all’ipotesi avanzata da Valditara: "Se questa misura scoraggia anche un solo alunno dal portare un coltellino in tasca - spiega - vale la pena adottarla. E dopo l'epilogo che c'è stato è ancora di più necessaria. È triste che poi si debba arrivare a questi provvedimenti con un morto a terra". "Ora i ragazzi mi ringraziano, perché con i controlli si sentono più sicuri - sottolinea Pirone - All'inizio erano spaventati dalla divisa, ora si sono abituati e accolgono i controlli serenamente. Sono due, tre verifiche all'anno che ritengo sufficienti". "Avere un coltellino in tasca è diventata una moda, spesso segno di riconoscimento sociale. Sono tantissimi i ragazzi che li portano con sé - conclude la preside - ed è per questo che è importante andare anche nella direzione del controllo, mantenendo attività di sensibilizzazione, che restano una missione fondamentale della scuola".