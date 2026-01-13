Da Caivano alla Rai: la vera storia di Eugenia Carfora

Il suo lavoro tenace all'istituto superiore Anna Maria Ortese ha ispirato registi e autori televisivi italiani: dal documentario "Come figli miei" è nata la miniserie "La Preside" trasmessa su Rai 1

Non un semplice lavoro, ma una vera e propria missione quotidiana. Eugenia Carfora è la dirigente scolastica che, nel cuore del Parco Verde di Caivano, uno dei contesti più complessi del Paese, è diventata un simbolo nazionale di coraggio, impegno educativo e lotta alla dispersione scolastica. La sua storia ha ispirato registi e autori televisivi italiani: dal documentario di Domenico Iannacone, "Come figli miei", è nata l’idea di una miniserie Rai intitolata "La Preside", in onda su Rai 1, con Luisa Ranieri nei panni di un personaggio liberamente ispirato a lei.