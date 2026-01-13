Da Caivano alla Rai: la vera storia di Eugenia Carfora

La vera storia di Eugenia Carfora, la preside di Caivano che ha ispirato la fiction RaiCronaca
Il suo lavoro tenace all'istituto superiore Anna Maria Ortese ha ispirato registi e autori televisivi italiani: dal documentario "Come figli miei" è nata la miniserie "La Preside" trasmessa su Rai 1
Non un semplice lavoro, ma una vera e propria missione quotidiana. Eugenia Carfora è la dirigente scolastica che, nel cuore del Parco Verde di Caivano, uno dei contesti più complessi del Paese, è diventata un simbolo nazionale di coraggio, impegno educativo e lotta alla dispersione scolastica. La sua storia ha ispirato registi e autori televisivi italiani: dal documentario di Domenico Iannacone, "Come figli miei", è nata l’idea di una miniserie Rai intitolata "La Preside", in onda su Rai 1, con Luisa Ranieri nei panni di un personaggio liberamente ispirato a lei.
La vera preside di Caivano
Quando Carfora accetta l'incarico di dirigente scolastica all'Istituto superiore Anna Maria Ortese, si trova davanti una realtà segnata da numeri drammatici: dispersione scolastica altissima, studenti che smettono di frequentare, famiglie rassegnate, istituzioni spesso assenti. La scuola sorge in un'area considerata tra le più difficili di Napoli, a ridosso di una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, e il rischio di perdere intere generazione è concreto.
Carfora decide di non restare chiusa nel suo ufficio. Esce, bussa alle porte, va casa per casa a recuperare ragazzi e ragazze che hanno abbandonato la scuola. Li chiama per nome, li convince a tornare in classe, usa perfino un megafono per farsi sentire nei quartieri dove la scuola sembra un'eco lontana.
Dalla rassegnazione al riscatto
Grazie al suo approccio diretto e tenace, l'istituto Ortese si trasforma progressivamente in un presidio di legalità, inclusione e opportunità. Nascono laboratori, attività formative, collaborazioni con realtà esterne. La scuola diventa un punto di riferimento, un luogo che restituisce dignità e futuro. Per il suo impegno, nel 2020 Carfora è stata premiata come miglior dirigente scolastica dall'organizzazione Your Edu Action.