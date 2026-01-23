Scuola, per accedere al registro elettronico serviranno SPID o CIE

Le autorità scolastiche e gli esperti di digitalizzazione pubblica vedono nella transizione un elemento di maggior sicurezza e tutela dei dati personali. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha commentato positivamente la novità definendola un passo avanti verso una gestione più sicura e univoca dell’identità digitale nel contesto scolastico.

“Non sono a conoscenza di date", ha spiegato Giannelli, "entro cui la modifica sarà definitiva. I gestori dei registri elettronici si sono già adeguati. Ora le scuole dovranno comunicare da quando non si potrà accedere più con le credenziali precedenti. La novità è positiva: è una modalità che assicura una maggiore protezione dei dati personali degli alunni”.

Paola Bortoletto, a capo dell’Andis (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), conferma che “i gestori esterni daranno comunicazione alla scuola della disabilitazione delle credenziali. Poi, la scuola avviserà gli interessati. In questo momento, chi ha lo Spid può già utilizzarlo, ma essendo una fase transitoria si potranno utilizzare le consuete credenziali”.