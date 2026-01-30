Offerte Sky
Scuola, 60mila posti per abilitazione insegnamento da 60 cfu: chi può iscriversi

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 per l'autorizzazione dei posti e delle modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'anno 2025/2026. Ecco tutti i dettagli

Circa 60.000: questo il numero di posti autorizzati per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione per l’anno accademico 2025-2026, per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questi percorsi di formazione sono rivolti agli aspiranti insegnanti di scuole medie e superiori. I posti comprendono anche gli insegnamenti tecnico-pratici. Ecco i dettagli.

Come funzionano i percorsi

A firmare il decreto (numero 138 del 27 gennaio 2026) che introduce le novità è stata la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Nello specifico, il percorso ordinario da 60 cfu è rivolto agli aspiranti docenti in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, nonché agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano conseguito almeno 180 cfu. Il percorso da da 30 cfu è invece rivolto ai docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali e/o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso, e ai docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis. 

I percorsi specifici per i vincitori di concorso

Sono previsti anche percorsi specifici per i vincitori di concorso: il percorso da 30 cfu è destinato ai vincitori con almeno tre anni di servizio, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, mentre il percorso da 36 cfu è rivolto ai vincitori di concorso in possesso di 24 cfu e agli insegnanti tecnico-pratici non ancora abilitati.

Come fare domanda

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Per l’acquisizione di ogni cfu o cfa di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe di 12 ore.

