Truffe telefoniche, in un anno 3,9 milioni di italiani nel mirino

Se un operatore telefonico si mette in contatto dicendo che risultano bollette non pagate, ma si è sicuri che non è così, probabilmente si tratta di una truffa. Negli ultimi anni si sono registrati molti casi di finti consulenti telefonici che sostenevano di chiamare per conto dell’operatore del cliente e, con la scusa di dover verificare il corretto pagamento delle bollette, chiedevano Iban e codice di migrazione (il codice di cui l’utente dispone per cambiare operatore telefonico). “Ricordate che la telefonata che state vivendo è di sicuro registrata, fate attenzione a quello che dite perché, con un abile lavoro di taglio delle vostre risposte, potreste trovarvi ad aver sottoscritto un nuovo contratto senza saperne nulla - avverte Facile.it - Se avete davvero il dubbio di non aver saldato alcuni conti, collegatevi alla vostra area riservata sul sito dell'operatore o anche, semplicemente, chiamatelo voi”.