6/9

Tra i servizi correlati al pagamento che stanno destando sempre più interesse tra i consumatori c’è sicuramente il Buy Now Pay Later (Bnpl). "Acquista ora, paga dopo" è un tipo di finanziamento a breve termine che consente ai consumatori di effettuare acquisti e pagarli in una data futura. Il 13% degli italiani ha dichiarato di avere già utilizzato questo tipo di servizio per uno o più acquisti online e/o in negozio, mentre il 33% è intenzionato a servirsene in futuro.