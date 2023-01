Pos, ipotesi zero commissioni per i pagamenti sotto i 10 euro

6/9 ©IPA/Fotogramma

Il contributo andrebbe ad alimentare un fondo taglia-costi per i commercianti e i professionisti. Intanto il ministero dell’Economia ha già avviato un primo dialogo con gli operatori. L’ipotesi è quella di un azzeramento delle commissioni per i micropagamenti sotto i 10 euro e di una riduzione flessibile per quelli fino a 30 euro. Se approvate, queste soluzioni sarebbero adottate in via sperimentale per un anno