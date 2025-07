Mutui, crescita record per le domande: +20% nei primi 6 mesi del 2025

Nel primo semestre di quest'anno si è assistito a un aumento delle richieste da parte delle famiglie italiane in doppia cifra, con un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dall'analisi emerge anche che le richieste di finanziamenti per importi compresi tra 100 e 300.000 euro superano il 60% del totale ascolta articolo

Boom della domanda per i mutui immobiliari in Italia. È questo il dato registrato nei primi sei mesi del 2025, secondo i numeri forniti da Crif. Nel primo semestre di quest'anno si è assistito a un aumento delle richieste da parte delle famiglie italiane in doppia cifra, con un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso range temporale, si sono anche registrati picchi nei mesi di gennaio e aprile (rispettivamente +26,8% e 25,8%). Dall'analisi emerge anche che le richieste di finanziamenti per importi compresi tra 100 e 300.000 euro superano il 60% del totale.

L'aumento delle richieste dei mutui in Italia Secondo l'analisi del Barometro Crif, l'aumento del +20% registrato nel primo semestre del 2025 è stato influenzato positivamente dal fenomeno delle surroghe (+63,2% nel I trimestre 2025 vs I trimestre 2024), favorite negli ultimi mesi dalla riduzione dei tassi, che ha indotto molte famiglie a passare a un mutuo meno oneroso e prevalentemente a tasso fisso. L'analisi di Crif Dall'analisi della distribuzione delle richieste per durata, emerge che la classe tra i 25–30 anni raccoglie il 41,6% del totale. In generale, oltre 9 richieste su 10 prevedono piani di rimborso superiori ai 15 anni, a conferma della propensione delle famiglie a privilegiare soluzioni diluite nel tempo. Per quanto riguarda la classe di età, sono le fasce tra 25-34 e 35-44 anni a rappresentare la fetta principale con il 62,9%. Segue poi la classe di età tra i 45 e i 54 anni, con il 22,0%. Infine, gli over 55 raccolgono una fetta pari al 9,7%.