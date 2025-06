Immobiliare, conviene il mutuo o l’affitto? L’indagine città per città

Le altre sei città dove l’affitto è attualmente più economico sono Brescia (rata mutuo a 1.150 euro/mese vs. canone a 888 euro/mese), Latina (rata mutuo a 811 euro/mese vs. canone a 663 euro/mese), Padova (rata mutuo a 1.227 euro/mese vs. canone a 985 euro/mese), Parma (rata mutuo a 1.086 euro/mese vs. canone a 857 euro/mese), Pesaro (rata mutuo a 1.141 euro/mese vs. canone a 850 euro/mese) e Pisa (rata mutuo a 1.133 euro/mese vs. canone a 840 euro/mese)