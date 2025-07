Mutui, tassi stabili a luglio dopo i tagli della Bce: l’analisi Abi

La situazione, come detto, appare diversa per i tassi che misurano gli investimenti di lungo periodo. Per quanto riguarda il tasso Irs (Interest Rate Swap) a 10 anni, indicatore di riferimento per i mutui a tasso fisso, Abi rileva un aumento di 8 punti base in un mese: dal 2,56 di giugno all’attuale 2,64%, superiore di 41 punti base in confronto alla fine dello scorso anno (2,23%).