Mai così tanti miliardari nel mondo, valgono 16 trilioni di dollari

Introduzione

Al mondo non ci sono mai stati così tanti miliardari. E la loro ricchezza complessiva non ha mai toccato vette così alte: i super-ricchi sono adesso 2.900 (lo scorso anno erano meno di 2.700) e il loro patrimonio sommato è arrivato a toccare 15.800 miliardi di dollari, quindi quasi 16 trilioni di dollari. È la fotografia annuale scattata dall’Ubs Billionaire Ambitions Report, che come ogni anno ha condotto uno studio tra i clienti miliardari sparsi tra i vari Continenti.