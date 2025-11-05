Disuguaglianza e povertà, i paperoni Usa sempre più ricchi

Un nuovo report di Oxfam America denuncia il crescente divario economico negli Stati Uniti, aggravato dalle politiche fiscali dell’amministrazione Trump. La ricchezza dei dieci americani più facoltosi è aumentata di 698 miliardi in un solo anno, mentre il potere d’acquisto della classe media è rimasto fermo. Lo studio mostra anche come anche i governi democratici abbiano contribuito al problema