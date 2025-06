Ferie, quante ne spettano e come maturano? La guida

E per il dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione (succede nei contratti a tempo determinato o in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, ndr)? In questo caso il lavoratore “ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. Le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorate vengono stabilite dai contratti collettivi. Generalmente ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero"