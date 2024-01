Corte Ue boccia l'Italia, monetizzare le ferie non godute

Le ferie non godute vanno pagate in caso di dimissioni. Il caso parte da Copertino, in Puglia. Secondo i giudici di Lussemburgo il diritto alle ferie annuali retribuite non può dipendere da considerazioni puramente economiche ascolta articolo

Il lavoratore che non può fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue. La sentenza riguarda il caso di un funzionario del comune di Copertino, in provincia di Lecce che dimessosi per il prepensionamento aveva chiesto un'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute. Il Comune pugliese invece sosteneva che il dipendente era obbligato a prendere i giorni residui di ferie prima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli.

Cosa prevede la legge italiana La legge italiana prevede che i lavoratori del settore pubblico non abbiano il diritto al pagamento delle ferie annuali non utilizzate. L'interpretazione data alla disposizione italiana dalla giurisprudenza nazionale consente la monetizzazione al posto del congedo annuale solo se il congedo non è stato effettivamente preso per motivi che esulano dal controllo del lavoratore, come la malattia.

