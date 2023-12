Ponti e giorni festivi 2024: il calendario per programmare le ferie

Spettacolo

Moda, outfit per Capodanno 2024: idee di look, dal silver al total red

Le feste di fine anno sono il momento perfetto per scatenarsi con le maggiori tendenze moda della stagione. Ecco le ispirazioni per un favoloso party look viste sulle passerelle delle collezioni Fall/Winter 2023-24. Abito lungo, corto, in velluto, con paillettes o metal, a ciascuna il proprio outfit con cui accendere di luce la notte più lunga dell'anno A cura di Vittoria Romagnuolo

Alberta Ferretti ha costruito l'intera collezione Fall Winter 2023-24 sul concetto di seduzione morbida e silenziosa. Tra i capi visti nella sfilata della Milano Fashion Week dello scorso febbraio, spopolano le creazioni in velluto, ideali anche per le feste di Capodanno. Questo abito corto con la sciarpa da annodare, presentato con gli stivali alti, crea un delicato bagliore argenteo. Merito del velluto, tessuto invernale per eccellenza dall'effetto luminoso e cangiante



Chi a Capodanno vuole farsi interprete della silver mania, una delle maggiori tendenze cromatiche della stagione delle feste 2024, può optare per un minidress in maglia metallica, sempre presenti, come è noto, sulle passerelle di Paco Rabanne. Ecco alcune proposte per la Fall/Winter 2023-24. Anche le borse, realizzate con la stessa tecnica, sono a dir poco irresistibili