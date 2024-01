Stipendi pubblica amministrazione, il calendario dei pagamenti

Venerdì 12 gennaio c’è stata l’emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola. Oggi, lunedì 15 gennaio, è la volta dell’emissione urgente. Nei prossimi giorni altri pagamenti per altre categorie. L'emissione speciale è stata anticipata per i docenti precari: non ricevono lo stipendio da quattro mesi