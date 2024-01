Pensioni, dall’Ape sociale a Quota 103: le previsioni per il 2024

In attesa della riforma che l’esecutivo vorrebbe portare a termine entro la fine della legislatura, restano in vigore gli attuali strumenti di uscita dal lavoro che, a causa dei paletti imposti, riguarderanno però una platea piuttosto ristretta. Stesso discorso anche per il Bonus Maroni e la pace contributiva, che potrebbero interessare rispettivamente 6500 e 600 lavoratori