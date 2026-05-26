Atmosfera di quartieri veraci, viste panoramiche uniche al mondo e la grande tradizione della mixology italiana. Che si cerchi un'esclusiva terrazza in centro storico o la vivacità della movida rionale, la Capitale offre le più disparate opzioni per un ottimo aperitivo. Incastonato davanti al Tempio di Adriano, Salotto42 è uno dei cocktail bar più alla moda di Roma con stuzzichini ricercati; Freni e Frizioni, storica ex-officina trasformata in un vivace cocktail bar, è l'anima bohémien dell'aperitivo a Trastevere ed è famoso per la sua grande terrazza sempre animata; Terrazza Les Étoiles, nel quartiere Prati, è uno sky bar con terrazza panoramica che regala una delle viste ravvicinate più spettacolari sulla cupola di San Pietro e sul Vaticano. Per un menu gourmet d'alto livello e una lista drink d'eccellenza il posto giusto è il Bar Locarno, situato all'interno dello storico Hotel Locarno, che vanta anche uno splendido giardino d'inverno rétro e un bancone Art Déco. Per un aperitivo informale e pop nel cuore del Pigneto c'è Magnebevo e sto al Pigneto, in Via Macerata, mentre per una pausa fuori dalle classiche rotte turistiche l'indirizzo è Misto - Mixology e Cibarie, nel Quartiere Africano: la sua nuova proposta "Liquid Rituals" offre una concezione unica della mixology accostata a piattini e tapas d'ispirazione internazionale.

Sotto il cielo di Roma, viaggio tra le terrazze panoramiche della Capitale