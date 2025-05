World Aperitivo Day, cocktail e finger food più amati in Italia

Tartine gourmet con salmone e avocado. Brioches salate ripiene di formaggi e verdure. Focacce e schiacciate arricchite con erbe aromatiche o olive. E poi Negroni, Spritz e Prosecco. Un rito, quello dell’aperitivo, “irrinunciabile” per due italiani su tre (secondo una indagine condotta da AstraRicerche per Unione Italiana Food), con oltre il 50% che si concede un aperitivo almeno due volte al mese (il 27,1% almeno una volta alla settimana), soprattutto tra i più giovani. Un rito socializzante e transgenerazionale, che per un italiano su due rappresenta un’occasione per rilassarsi e per il 44% una rimpatriata tra amici, come emerso invece da un sondaggio Swg per Deliveroo. L’aperitivo è amato soprattutto dai giovani, che ne sono i più assidui estimatori. Specialmente quelli tra i 25 e i 34 anni, residenti nei centri delle città. Un rito, ancora, divenuto un asset per il nostro Paese: l’aperitivo, infatti, produce un giro d'affari da 4,5 miliardi di euro solo per l’Italia.

Gli stuzzichini più amati

Classico all’italiana, con salumi, formaggi, bruschette, sottoli e sottaceti: è questo l’aperitivo più amato (83,5%). Il 75,3% degli italiani preferisce un aperitivo vario, con assaggi differenti, e il 67,9% apprezza proposte che includano anche una varietà di alimenti, tra cui le verdure, in linea con i trend legati a un’alimentazione equilibrata e salutare. Principalmente consumati come stuzzichini da soli (49,7%), sottoli, sottaceti e verdure in salamoia piacciono molto anche serviti in accompagnamento a salumi e formaggi (38,2%), a grissini o taralli (31,5%), per farcire crostini e bruschette (28,3%), arricchire panini e tramezzini (27,1%), nelle insalate di pasta o riso (25,0%). Primo in classifica tra gli abbinamenti preferiti in assoluto è il grande classico olive e Martini (54,4%), seguito dagli invitanti pomodori secchi con caprino (43,1%) e con gorgonzola (37,3%). Immancabile anche la giardiniera in abbinamento allo Spritz (36,8%), per andare poi con combinazioni sfiziose come cetriolini e salmone affumicato (30,0%), peperoni in agrodolce e birra ambrata (29,8%), cipolline borettane e Gewürztraminer (24,3%). In coda (ad osare sono soprattutto i più giovani) melanzane e cioccolato fondente (16,9%), cetriolini e Bloody Mary (16,0%).

I drink preferiti

Quali sono i drink alcolici preferiti dagli italiani per l'aperitivo? A rivelarlo sono i dati Cga by Nielsen Iq. L’Aperol spritz (33%) domina la classifica italiana delle bevande alcoliche scelte per l’aperitivo (ma lo è anche in grandi mercati come gli Stati Uniti), seguito dal re delle bollicine, il Prosecco (29%), e dalla birra (26%). Secondo i dati Nielsen, al quarto posto troviamo un’altra tipologia di spritz, ma stavolta a base di Campari (17%), e poi il vino bianco, con il 14 per cento. Mojito e vino spumante, a pari merito con 8%, si dividono la sesta posizione, così come alla settima piazza troviamo Aperol soda (in bottiglia) e gin tonic. Una posizione, seppure bassa, è ottenuta un po’ a sorpresa dal vino rosso, seguito dall’americano.