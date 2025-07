Calcio e moda, boom di vendite online per la nuova maglia del Wrexham

Lanciato il 10 luglio, il nuovo store digitale fa il pieno di ordini grazie al debutto della maglia ufficiale, promossa anche da Ryan Reynolds sui social. Centinaia di richieste da fan in tutto il mondo

Debutto da record per il nuovo store online del Wrexham AFC, sviluppato e gestito da Macron nell’ambito della partnership con il club gallese di proprietà degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Attivato il 10 luglio in contemporanea con il lancio fisico della nuova maglia Home 2025/26 a Wrexham, New York e Melbourne, il sito ha registrato una media di un ordine al minuto nelle prime ore. A trainare il successo, anche il post Instagram di Reynolds con indosso la nuova divisa, subito virale tra i fan.