Macron e Bologna FC 1909 presentano il third kit 2025/26

La nuova divisa del Bologna FC 1909

Come tutte le divise del Bologna FC 1909 e di tutti i club partner di Macron, anche la nuova Third è realizzata in Eco Fabric, un tessuto derivato al 100% dal riciclo di poliestere post-consumer. Nello specifico, è stata utilizzata la tecnologia Eco Exalock, che unisce sostenibilità, performance ed eleganza, garantendo leggerezza, morbidezza e resistenza. La maglia, con girocollo e bordi manica rossoblù, presenta sulla parte anteriore un elegante motivo gessato, tono su tono, che con un particolare effetto ottico dà forma al disegno del Gigante, il nome con cui i bolognesi chiamano la statua del Nettuno realizzata dal Giambologna e posta nell’omonima piazza. Il backneck è personalizzato nei colori sociali, con il motto in bianco “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”, il logo Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a testimonianza del lavoro ideativo svolto dal Centro Stile Macron nel Campus di Valsamoggia. Sul retrocollo esterno campeggia invece il motto del club: “WEAREONE”. Sul petto, entrambi in stampa siliconata bianca, trovano posto a destra il Macron Hero e a sinistra il logo del Club con l’acronimo BFC 1909. I pantaloncini, nella stessa tonalità della maglia, presentano una coulisse con puntali rossi e dettagli rossoblù. I calzettoni, anch’essi azzurri, riportano anteriormente la scritta BOLOGNA e, più in basso, il Macron Hero.