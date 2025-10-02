Dall'estetica moderna e identitaria, la nuova collezione completa il Game Set dei rossoblù. La proposta di Macron mescola in maniera sapiente colore e tradizione
Macron e Bologna FC 1909 presentano il Third Kit 2025/26, completando così il Game Set dei rossoblù per la stagione sportiva in corso. Caratteristica di questa terza maglia è un connubio tra design moderno e identità cittadina: una proposta dal forte impatto visivo che integra su un raffinato fondo azzurro turchese un simbolo iconico di Bologna: Il Nettuno.
La nuova divisa del Bologna FC 1909
Come tutte le divise del Bologna FC 1909 e di tutti i club partner di Macron, anche la nuova Third è realizzata in Eco Fabric, un tessuto derivato al 100% dal riciclo di poliestere post-consumer. Nello specifico, è stata utilizzata la tecnologia Eco Exalock, che unisce sostenibilità, performance ed eleganza, garantendo leggerezza, morbidezza e resistenza. La maglia, con girocollo e bordi manica rossoblù, presenta sulla parte anteriore un elegante motivo gessato, tono su tono, che con un particolare effetto ottico dà forma al disegno del Gigante, il nome con cui i bolognesi chiamano la statua del Nettuno realizzata dal Giambologna e posta nell’omonima piazza. Il backneck è personalizzato nei colori sociali, con il motto in bianco “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”, il logo Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a testimonianza del lavoro ideativo svolto dal Centro Stile Macron nel Campus di Valsamoggia. Sul retrocollo esterno campeggia invece il motto del club: “WEAREONE”. Sul petto, entrambi in stampa siliconata bianca, trovano posto a destra il Macron Hero e a sinistra il logo del Club con l’acronimo BFC 1909. I pantaloncini, nella stessa tonalità della maglia, presentano una coulisse con puntali rossi e dettagli rossoblù. I calzettoni, anch’essi azzurri, riportano anteriormente la scritta BOLOGNA e, più in basso, il Macron Hero.
La divisa targata Macron
Macron è un marchio italiano nel mondo dell’abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, protagonista di una grande crescita negli ultimi 20 anni. Il successo si fonda su una passione instancabile per il design innovativo, una qualità superiore e tecnologie all’avanguardia. Il nome Macron deriva dal prefisso greco “μακρο” (makro), che significa “grande”. L’ambizione e l’impegno a crescere sono quindi insiti nel nome stesso. Il logo aziendale, il Macron Hero, rappresenta un atleta che gioisce per aver raggiunto il suo obiettivo e incarna la filosofia del brand: #BecomeYourOwnHero. Il brand sviluppa il proprio business attraverso tre principali linee:
- Sponsorizzazioni tecniche: collaborazioni strategiche con squadre sportive, federazioni e organizzazioni, nell'ambito delle quali Macron fornisce abbigliamento sportivo, equipaggiamento e articoli ad alte prestazioni, personalizzati sulle specifiche esigenze di ciascun partner, con la presenza del marchio Macron in primo piano. Questo business stream non solo aumenta la visibilità del brand, ma rafforza anche la posizione di Macron come innovatore leader nell'abbigliamento sportivo.
- Teamwear: collezioni di abbigliamento e attrezzature sportive di alta qualità e personalizzabili per le squadre di ogni livello – dal professionistico all’amatoriale - in una vasta gamma di sport. Le collezioni Teamwear comprendono un'offerta completa per le partite, gli allenamenti e il tempo libero, e sono distribuite a livello globale attraverso una rete monomarca di oltre 170 Macron Sports Hub e di negozi multimarca selezionati.
- Individual: rientrano in questa linea di business le collezioni Padel e Activewear e la nuova collezione O.N.E., che rappresenta la perfetta fusione tra sport e lifestyle, combinando l'eccellenza dei tessuti tecnici ad alte prestazioni con il fascino della moda e dell'iconico stile italiano.