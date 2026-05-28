Milano Rugby Festival 2026, sei giorni di sport e festa internazionale

Da stasera al 2 giugno il Milano Rugby Festival torna con un’edizione da record: oltre 60 squadre, più di 1.000 atleti e una forte presenza internazionale. Sport, musica e socialità animeranno il nuovo centro sportivo di Cernusco sul Naviglio in un evento gratuito che unisce agonismo e inclusione

Cernusco sul Naviglio si prepara a diventare la capitale del Rugby Sevens con il ritorno del Milano Rugby Festival 2026. L’evento, organizzato dall’ASD Rugby Cernusco e sostenuto dalla Federazione Italiana Rugby, si presenta quest’anno con numeri in crescita e una vocazione sempre più internazionale. Saranno infatti circa 60 le squadre partecipanti, di cui oltre 25 provenienti dall’estero, con rappresentative da Paesi come Regno Unito, Francia, Malta, Cipro, Albania e Giordania. L’edizione 2026 segna anche il debutto di nuove competizioni, tra cui il torneo Veterans 10s, accanto ai tradizionali tornei maschili, femminili e giovanili Under 14, 16 e 18.