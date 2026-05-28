Milano Rugby Festival 2026, sei giorni di sport e festa internazionale

Da stasera al 2 giugno il Milano Rugby Festival torna con un’edizione da record: oltre 60 squadre, più di 1.000 atleti e una forte presenza internazionale. Sport, musica e socialità animeranno il nuovo centro sportivo di Cernusco sul Naviglio in un evento gratuito che unisce agonismo e inclusione
Cernusco sul Naviglio si prepara a diventare la capitale del Rugby Sevens con il ritorno del Milano Rugby Festival 2026. L’evento, organizzato dall’ASD Rugby Cernusco e sostenuto dalla Federazione Italiana Rugby, si presenta quest’anno con numeri in crescita e una vocazione sempre più internazionale. Saranno infatti circa 60 le squadre partecipanti, di cui oltre 25 provenienti dall’estero, con rappresentative da Paesi come Regno Unito, Francia, Malta, Cipro, Albania e Giordania. L’edizione 2026 segna anche il debutto di nuove competizioni, tra cui il torneo Veterans 10s, accanto ai tradizionali tornei maschili, femminili e giovanili Under 14, 16 e 18.
Non solo sport
Il festival si configura come un grande villaggio internazionale capace di unire competizione, intrattenimento e inclusione sociale. Concerti, dj set, area food e attività per famiglie accompagneranno il pubblico fino a mezzanotte, con ingresso gratuito per tutte le giornate. Con oltre 70.000 presenze attese e una community in costante crescita, il Milano Rugby Festival rappresenta oggi uno degli appuntamenti più rilevanti del rugby italiano. Dietro il successo dell’iniziativa c’è il lavoro dei volontari dell’associazione organizzatrice, che reinveste integralmente i ricavi in progetti educativi e sociali, confermando la dimensione solidale e partecipativa della manifestazione. Qui tutte le info.