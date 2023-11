10/11

Infine entriamo in casa. Ed ecco che la casa non solo è smart, intelligente e completamente controllabile dall’esterno o da app: la casa adesso è in grado anche di parlarci, fare segnalazioni, modificare i comportamenti di elettrodomestici o altri oggetti connessi. L’idea arriva dall’italiana Nice, che ha presentato una soluzione che, integrando numerosi modelli di luci, allarmi, sensori, elettrodomestici, è in grado di parlarci (ad esempio: “Ho notato che la temperatura in quella stanza è troppo alta e non c’è nessuno, spengo il riscaldamento?).

Il sito ufficiale di Nice