AI PIN, la spilla che vuole rivoluzionare il mondo degli smartphone

Questa spilla tra qualche anno potrebbe soppiantare i tradizionali smartphone. Forse. Presentata da Humane, startup guidata da due ex-dipendenti Apple, AI PIN

- così si chiama il dispositivo - vuole rivoluzionare il mondo degli smartphone.

Le funzionalità principali

34 grammi, tre colori, la spilla si applica a qualsiasi vestito, idealmente sopra il petto, ed è totalmente incentrata sull’intelligenza artificiale e alimentata da un chip Qualcomm Snapdragon octa-core progettato ad hoc. Ha una connettività cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e Gps e non ha uno schermo: gli unici modi per comunicare con AI PIN sono la voce e una proiezione delle informazioni sul palmo della nostra mano. Sempre con i gesti della mano si scorrono i diversi menu. Grazie all’intelligenza artificiale si può chiedere alla spilla di fare ricerche, telefonate, di reperire informazioni all’interno di mail o messaggi ricevuti e così via. Le risposte arrivano sotto forma di una “bolla audio” che - assicurano - riesce ad ascoltare solo chi indossa la spilla. AI PIN aiuta anche a conversare con persone straniere: è in grado di ascoltare quello che ci dicono, fare una traduzione in tempo reale e tradurre loro le nostre parole. Una sorta dunque di assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale in grado di ricordarci le cose di cui abbiamo bisogno, quando ne abbiamo bisogno.