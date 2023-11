Vietnam, la rivoluzione digitale di giovani e startup

Siamo volati in Vietnam per vedere come questo paese, ricordato quasi sempre e solo per il suo passato, è oggi una delle economie più in rapida crescita del mondo, anche grazie alla tecnologia

Il Vietnam ha una popolazione in media molto giovane. Siamo stati ad Ho Chi Minh, un tempo nota come Saigon, capitale del Vietnam del Sud, oggi la città più grande del paese, dove si respira una atmosfera internazionale, e le nuove generazioni, che parlano inglese, lanciano le proprie startup online.

L'esempio di Nhu

Come Nhu, che che ha creato Invi Bridge, un ecommerce per vendere i prodotti artigianali prodotti in Vietnam ai grandi negozi del mondo. Assieme alla popolazione molto giovane, il Vietnam è anche uno dei paesi più economici e convenienti del mondo, per questo le multinazionali tecnologiche coreane e giapponesi hanno cominciato a spostare qui i propri centri di produzione, portando nel paese investimenti miliardari, ma anche competenze nel settore tecnologico; così il Vietnam è passato dall'essere un paese dove semplicemente si assemblavano i microchip alla progettazione e produzione, lanciandolo nella mappa tecnologica globale dei semiconduttori. Ma a differenza dei vicini Giappone e Corea del Sud, forse anche dovuto allo stile di vita più tranquillo e meno ossessionato dal lavoro, i vietnamiti sono in media piu ottimisti riguardo al proprio futuro e tra i paesi più felici al mondo, secondo i sondaggi.

La città preferita dai nomadi digitali

Ci siamo spostati a Da Nang, città nel centro del paese, nota come località turistica, che è balzata in testa alle mete preferite dai nomadi digitali dove vivere e lavorare; e nello stesso tempo è al centro di una riqualificazione governativa per renderla una importante area socio-economico. Di recente ha inaugurato il Da Nang-Seoul Start-up Innovation Center, una costola del più grande incubatore di startup della Corea del Seoul, paese che è un esempio per gli stati del Sud-est asiatico, passata in relativamente pochi anni dall'essere uno dei paesi più poveri del mondo a potenza tecnologica globale. Il tema dell'Intelligenza Artificiale è anche qui in Vietnam un tema caldissimo. A Da Nang abbiamo incontrato una startup che sta allenando l'intelligenza artificiale alla lingua vietnamita, parlata da 100 milioni di persone. EM & Ai ha sviluppato un software che usa l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni in lingua vietnamita per Contact Center e si integra con i canali di comunicazione locale, come i sistemi di messaggistica che qui vanno per la maggiore come Zalo, una sorta di Whatsapp vietnamita, e che attraverso l'analisi dell'audio, permette di monitorare, migliorare e automatizzare le conversazioni e le risposte degli operatori.