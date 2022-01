Romeo Beckham, modello per GQ Korea

Romeo Beckham sta seguendo le orme di papà David. Il secondo figlio del calciatore e dell'ex Spice Girl Victoria Adams ha intrapreso la carriera nel calcio : è infatti attaccante per il club USL League One Fort Lauderdale CF. Non solo: proprio come il celebre papà si diletta anche come modello. Recentemente infatti è apparso sulla copertina di GQ Korea .

Romeo Beckham testimonial di Puma

Il secondogenito di David e Victoria ha da poco firmato un contratto milionario con la Puma, e secondo i media internazionali questo avrebbe portato il suo conto in banca ad essere il più ricco tra tutti i figli della coppia. Il calciatore-modello ha firmato un contratto da 1,2 milioni di sterline (circa 1,4 milioni di euro) per diventare il nuovo volto del brand sportivo. “Con questo contratto è diventato il più ricco dei rampolli Beckham e ora come suo padre è sulla buona strada per diventare una superstar. Romeo è davvero un gran lavoratore e, oltre a spingere per il successo in campo giocando per il Fort Lauderdale CF, la squadra di riserva del club di David, si sta anche ritagliando un nome tra gli sponsor. Si spera che l’accordo con Puma diventi una collaborazione di lunga data, proprio come David con Adidas. È probabile che Romeo farà lo stesso con Puma”.” ha rivelato una fonte al Sun. Molti altri brand sarebbero interessati a collaborare con Romeo. “La Yves Saint Laurent è seriamente interessata dopo aver lavorato con lui in estate, e sta già pensando a un’altra campagna più importante. Il futuro di Romeo è radioso e neanche troppo lontano” ha confidato ancora l'insider.