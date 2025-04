E.T., asta deserta a New York: invenduto modello originale del pupazzo

L’ asta Sotheby’s del modello originale dell’alieno protagonista del film E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg , che è stato creato dall’effettista Marco Rambaldi , è andata deserta . La statuetta alta circa un metro e valutata tra i 600mila e i 900mila dollari, che proviene dalla collezione privata di Rambaldi, scomparso nel 2012 all’età di 86 anni, non ha infatti trovato alcun acquirente. “Siamo veramente onorati di collaborare con Sotheby’s e profondamente grati per questa opportunità di mettere all’asta il lavoro di mio padre. Speriamo che porti immensa gioia a coloro che lo custodiranno negli anni a venire, proprio come ha regalato grandi emozioni alla mia famiglia e plasmato la magia della mia infanzia. Questi pezzi iconici hanno un posto speciale nei nostri cuori e il nostro più sincero augurio è che continuino a ispirare e ad affascinare le generazioni future”, aveva detto la figlia Daniela. “Incarna l’arte di un’era prima che la CGI prendesse piede, un pezzo nostalgico e iconico della storia di Hollywood tanto accattivante quanto le storie stesse”, aveva aggiunto la vicepresidente di Sotheby’s, Cassandra Hutton, che nutriva elevate aspettative sulla vendita del pezzo da collezione. Nonostante il flop dell’asta, tuttavia, le creazioni di Rambaldi restano molto ambite dai collezionisti: nel 2022 un altro modello meccatronico di E.T. era stato venduto per 2.5 milioni di dollari.

LA CARRIERA DI MARCO RAMBALDI, DA PROFONDO ROSSO A DUNE

Dopo gli studi da geometra, Rambaldi si era laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e nel 1956 aveva realizzato il drago Fafner per il film Sigfrido di Giacomo Gentilomo. Aveva poi collaborato con Mario Monicelli e Marco Ferreri per La grande abbuffata, con Pier Paolo Pasolini e con Dario Argento per gli effetti speciali di Profondo rosso. A Hollywood aveva affinato la creazione di effetti speciali grazie alla meccatronica, e aveva vinto tre premi Oscar: due nella categoria Migliori effetti speciali per Alien ed E.T. l’extraterrestre, e un Oscar Special Achievement Award per King Kong. Tra i film nel suo curriculum compaiono anche Incontri ravvicinati del terzo tipo, Conan il distruttore e Dune, mentre tra i riconoscimenti un David speciale per il contributo all’industria cinematografica.