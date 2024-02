Superman Legacy, James Gunn pubblica la prima foto del cast

James Gunn ha condiviso su Instagram la prima foto del cast di Superman: Legacy , scattata dopo la prima lettura del copione nella città di Atlanta. “Dopo la lettura del copione con il cast di Superman”, ha scritto lo sceneggiatore e regista del film, nonché capo dei DC Studios. “Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark Kent, il produttore Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, io, Guy, Engineer tutti insieme per la prima volta! Che giornata meravigliosa”.

IL NUOVO UNIVERSO DC

La pellicola, attesa nelle sale l’11 luglio 2025, racconterà le origini dell’Uomo d’Acciaio, con Clark Kent scisso tra le origini aliene e l’educazione terrestre e in cerca della propria identità. Il cast include, tra gli altri, David Corenswet nei panni di Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult, che nella foto appare con la testa rasata e che quindi sembrerebbe interpretare il famigerato nemico del supereroe protagonista, Lex Luthor, e ancora Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillon nel ruolo di Guy Gardner e Isabella Merced nel ruolo di Hawkgirl. Nonostante alcuni fan abbiano espresso preoccupazione per l’eccessiva quantità di supereroi presenti nel film, Gunn ha ribadito la volontà, condivisa con l’altro co-presidente di DC Studios, Peter Safran, di costruire un nuovo Universo DC. A partire dal primo capitolo di progetti intitolato Chapter 1: Gods and Monsters, che esplora il dualismo tra dei e mostri e che include proprio Superman: Legacy.