Yellowjackets 3, la data di uscita della serie tv su Paramount+

La terza stagione della serie tv thriller drammatica Yellowjackets, che racconta la storia di una squadra di calcio femminile del liceo sopravvissuta ad un incidente aereo in un territorio selvaggio, e che 25 anni dopo segue le quattro protagoniste ancora tormentate dal passato perché quello che è iniziato là fuori non è ancora finito, uscirà il 14 febbraio 2025 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). A settembre, Deadline aveva rivelato in esclusiva che la vincitrice di due premi Oscar Hilary Swank si sarebbe unita al cast come guest star con l’eventualità di assumere un ruolo ufficiale in una possibile quarta stagione. Altra guest star è Joel McHale. Il cast include anche le candidate agli Emmy Melanie Lynskey, Christina Ricci e Lauren Ambrose, e ancora Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Simone Kessell ed Elijah Wood.