The Kardashians, rinnovata la serie tv per altri venti episodi

Disney+ ha rinnovato la serie tv The Kardashians per altri 20 episodi. Dopo il grande successo della quinta stagione, la famiglia Kardashian-Jenner ritornerà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e mostrerà alle telecamere la sua frenetica vita, dalle carriere sul grande schermo alla cura dei bambini. Kourtney, Kim, Kloé, Kendall e Kylie vivranno ancora una volta le conflittuali dinamiche tra sorelle sotto l’occhio vigile dell’amata madre, Kris. Ben Winston, Emma Conway ed Elizabeth Jones sono i produttori esecutivi, mentre Danielle King è showrunner e produttrice esecutiva. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Kloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.