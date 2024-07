L'attore del grande schermo e la magnate del beauty sono stati visti al TCL Chinese Theatre di Hollywood. L'appuntamento, il primo in pubblico dopo molti mesi, risponde alle voci insistenti, secondo cui la love story tra i due era giunta al capolinea già la scorsa primavera

Non si vedevano in giro da un bel po', Timothée Chalamet e Kylie Jenner, per questo, da più parti, si credeva che si fossero detti addio senza clamore, con la stessa riservatezza con cui avevano approcciato, e portato avanti, la loro chiacchieratissima love story.

Invece resistono, a dispetto delle voci e delle teorie per cui la relazione era giunta al capolinea a causa degli impegni di entrambi, soprattutto di lui, da mesi tra New York e il New Jersey per girare A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan (LE ULTIME FOTO DAL SET).

Il divo di Hollywood si è preso una pausa ed è volato in California dove è stato visto proprio con Kylie Jenner, la sua partner. I due sono andati al cinema insieme mantenendo un basso profilo, un comportamento che comunque non ha evitato di attirare le attenzioni dei fan. Le foto della loro uscita sono già virali in rete e suoi social.

L'uscita al cinema a Los Angeles Kylie Jenner e Timothée Chalamet stanno ancora insieme, per la gioia dei fan che avevano iniziato a vedere di buon occhio l'accoppiata hollywoodiana più discussa dell'ultima stagione.

L'apparizione in pubblico di venerdì 28 giugno a Los Angeles, oltre a confermare che i due non si sono lasciati - come molti credevano - prova che, col passare del tempo, le regole non sono cambiate.

Entrambi continuano a pensare che la chiave per vivere una storia autentica sia provare a mantenere una certa privacy, per questo, all'esterno del Chinese Theatre, sono apparsi tutti e due in abbigliamento comodo e basic, capi sportivi neri e cappellini da baseball, col volto coperto da mascherine.

La loro passeggiata nel parcheggio che conduce all'iconico cinema della città degli angeli, tuttavia, non è passata inosservata ai fotografi delle agenzie, attenti a cogliere ogni celebrity di passaggio. Gli scatti, poi, sono finiti in un post di DeuxMoi, il canale social di gossip di Meggie Kempner e Melissa Lovallo, seguito da due milioni di follower e famoso per le sue esclusive sui personaggi più in vista dello showbiz.

Gli scatti fugano ogni dubbio: Chalamet e Jenner continuano a vedersi mantenendo in piedi una storia a distanza che forse rivela una passione più salda di quella che immaginavamo.

Chalamet e Jenner, celebrity couple atipica Il fatto che Timothée Chalamet e Kylie Jenner non fossero più apparsi in pubblico insieme, non era tuttavia un indice della fine della loro relazione che dura almeno dalla primavera del 2023, epoca in cui i paparazzi hanno iniziato a scattare foto di loro due insieme a Los Angeles.

La loro intera frequentazione è stata accompagnata da voci e titoli sui media di settore su una separazione che, nei fatti, sembrerebbe non esserci mai stata.

Chalamet e Jenner, una coppia atipica di celebrità rispetto a quelle che popolano le cronache rosa, hanno dimostrato di voler giocare al gioco della popolarità alle loro regole, dosando ciò che volevano far trapelare della loro liaison.

Se non si sono curati di farsi fotografare in atteggiamento romantico al concerto di Beyoncé o in tribuna agli US Open, oppure ai Golden Globes (dove sono apparsi più coinvolti che mai, soprattutto lui), allo stesso modo si impegnano a non lasciarsi scoprire mentre si vedono per un cinema, missione comunque fallita viste le foto in circolazione.

Cosa ci fa pensare il loro comportamento? Forse che il cosiddetto gossip non abbia più importanza per loro, esponenti della Generazione Z, cresciuta a pane e social network e abituata all'assenza di privacy?

Il divo del cinema e la sua partner californiana sembrano proprio incuranti delle regole dello star system. Un giorno sono super riservati, quello dopo no. Chissà che col loro modo di fare non stiano davvero cambiando tutto dimostrando che anche il chiacchiericcio alla vecchia maniera possa aver fatto il suo tempo.

