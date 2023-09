Kylie Jenner e Timothée Chalamet insieme al concerto di Beyoncé. VIDEO

Spettacolo

Moda, vestirsi d'estate come Timothée Chalamet

Informale, fintamente trascurato, lussuoso, sportivo ma comunque sempre da copiare. Il divo del grande schermo, la più grande fashion icon maschile della sua generazione, fa tendenza anche (e soprattutto) quando è lontano dai riflettori. Il suo stile per l'estate? Molto simile a quello adottato in primavera e nelle stagioni più fredde perché le divinità dell'Olimpo hollywoodiano non sentono il caldo come i comuni mortali

T-shirt, felpa (Celine) col cappuccio sulla testa, cappellino da baseball, gilet di jeans, pantaloni jogger e mascherina facciale. Non è uno scatto dello scorso inverno: questa foto risale a pochi giorni fa ed è stata realizzata a New York, città dove è facile ultimamente imbattersi in Timothée Chalamet. Il divo di Dune sta trascorrendo l'estate nella sua città e con le sue apparizioni sta dando lezioni di streetstyle a tutti quelli che amano il stile inconfondibile: sportivo, informale e luxury





Chalamet, nato a New York, classe 1995, è apprezzato per il suo talento e per la sua estetica personale. Appassionato di moda fin da giovanissimo, è corteggiato dai maggiori brand del mondo come da quelli indipendenti a cui, molto spesso, accorda le sue preferenze. Eccolo a New York in pantaloni di jeans e con la maglia dei New York Yankees indossata come una giacca, con sotto la t-shirt. L'accessorio irrinunciabile? Un paio di cuffie voluminose