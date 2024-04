Fonti vicine all'imprenditrice e star dei reality hanno confermato che le voci della sua gravidanza non hanno alcun fondamento. La ventiseienne, però, sarebbe ancora in contatto col divo di "Dune" col quale sta vivendo un amore a distanza

Dopo settimane di voci su una presunta gravidanza di Kylie Jenner rimbalzate da una piattaforma social all'altra, arrivano le prime dichiarazioni da parte di fonti vicine alla magnate del beauty e star della televisione americana che smentiscono categoricamente ogni teoria che la vedrebbe incinta di un figlio di Timothée Chalamet.

Le dichiarazioni delle fonti rilasciate in esclusiva a US Weekly negano la gravidanza ma fanno luce sulla chiacchieratissima relazione tra l'attore e la più piccola delle Kardashian-Jenner. Le due giovani star sarebbero ancora una coppia, nonostante non appaiano insieme in pubblico dallo scorso inverno.

Le teorie e le voci sulla presunta gravidanza Possono stare tranquilli i fan di Timothé Chalamet, finito nella spirale dei pettegolezzi in quanto ultimo partner di Kylie Jenner. L'attore di Dune non sta per diventare padre dal momento che la star di The Kardashians non è incinta, a dispetto delle molte teorie messe in campo dai suoi fan che avevano giudicato sospetti alcuni suoi ultimi outfit.

L'ipotesi che Jenner fosse nuovamente incinta si era diffusa sui social media, con X e TikTok in testa, dopo la pubblicazione di alcune foto con la famiglia al completo al funerale della sorella di mamma Kris Jenner, Karen Houghton, dove tutte, tranne la giovane Jenner, sfoggiavano un abbigliamento elegante e consono all'occasione.

La tuta sportiva e oversize di Kylie Jenner aveva insospettito i fan che ricordavano che la loro beniamina aveva adottato lo stesso stile comodo in occasione della sua seconda gravidanza.

Il comico statunitense Daniel Tosh aveva gettato benzina sul fuoco affermando nel suo podcast di aver sentito una fonte che era a conoscenza della gravidanza dell'imprenditrice. La fonte affermava che lo aveva rivelato lei stessa a un commesso di un supermercato di Malibù mentre girava gli ultimi episodi della nuova stagione di The Kardashian che partirà a breve su Hulu (in Italia è trasmessa da Disney + ed è visibile anche su Sky Q e Now).

Mentre tutte le voci andavano nella stessa direzione, lo stesso Tosh ha corretto il tiro e ha detto che le sue fonti potrebbero essere imprecise. Perentorie le fonti di US Weekly: “Kylie Jenner non è incinta”, si legge nel servizio più recenti sul tema. A proposito di Timothée Chalamet, la stessa fonte ha aggiunto: “sono rimasti in contatto mentre lui è impegnato sul set a Manhattan. Sono ancora insieme”. approfondimento Timothée Chalamet e Kylie Jenner insieme a un evento a NY. FOTO

Timothée Chalamet e Kylie Jenner “sono ancora insieme” La notizia che Kylie Jenner non sia incinta non prova in nessun caso che la star dei social e del piccolo schermo non fosse più la partner di Timothée Chalamet.

Da quando i due non sono stati più colti insieme, ovvero da dopo la notte dei Golden Globes quando si erano seduti allo stesso tavolo e si erano scambiati effusioni per tutta la serata, i fan di entrambi avevano giurato che la love story fosse terminata, complice anche il lunghissimo tour di promozione globale di Dune: Parte 2 che ha visto l'attore impegnato per settimane lontano da casa.

Dopo l'uscita di Dune 2, Chalamet si è immediatamente catapultato sul set di A Complete Unknown, il film in cui interpreta il giovane Bob Dylan (GUARDA LE FOTO).

La lontananza e le agende fittissime non hanno indebolito il legame tra il divo del grande schermo e la giovane Jenner che, secondo le fonti, starebbe vivendo con l'attore una relazione a distanza.

Nonostante si trovino sulle sponde opposte del Paese, lei in California, lui a New York, Kylie Jenner e Timothée Chalamet si sono tenuti in contatto e sono ancora una coppia, ha detto alla stampa una fonte vicina all'imprenditrice.

La love story, dunque, procederebbe e proprio in questi giorni, potrebbe essere giunta a un anno dal momento che le voci sull'avvicinamento tra Jenner e Chalamet sono iniziate nell'aprile del 2023 quando sono iniziati gli avvistamenti dei due in vari luoghi pubblici a Los Angeles. Solo vari mesi dopo, più precisamente a settembre, la coppia è uscita allo scoperto mostrandosi in pubblico al concerto di Beyoncé. In quell'occasione i baci a scena aperta avevano fugato ogni dubbio sull'esistenza di una relazione.



