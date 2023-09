Kylie Jenner, sullo sfondo del cellulare c'è Timothée Chalamet

Un tenero bacio di Timothée Chalamet raggiunge la guancia di Kylie Jenner, non solo nel mondo reale, ma anche sullo sfondo del cellulare della giovane imprenditrice e star dei reality. Nel pomeriggio di giovedì, all’arrivo di Jenner alla sfilata di Prada in occasione della Milano Fashion Week, un obiettivo ha immortalato il selfie testimonianza della storia d’amore che, secondo le indiscrezioni, prosegue dalla scorsa primavera. La coppia ha apertamente manifestato i propri sentimenti in recenti uscite pubbliche, dallo scambio di tenerezze alla finale degli US Open alla reciproca vicinanza nella sezione VIP del concerto di Beyoncé. Secondo una fonte citata da Entertainment Tonight, Jenner non ha infatti timore di mostrare la propria felicità “perché è fiduciosa e sicura nella loro relazione”, nella quale “lei sente di poter essere sé stessa con lui e apprezza davvero questa cosa”.