Taylor Swift, a San Siro spunta murale sul dissing a Kim Kardashian

Si intitola ThanK you aIMee il murale che ritrae Taylor Swift come Kim Kardashian firmato dall'artista pop aleXsandro Palombo e apparso davanti allo stadio San Siro di Milano, dove la popstar si esibirà per l'Eras Tour il 13 e il 14 luglio. L'opera illustra la cantante nell'iconica posa nella quale Kardashian aveva mostrato il suo lato b sulla cover di Paper Magazine nel 2014 e celebra con ironia l'eterna faida tra le due star, culminata proprio nel brano thanK you aIMee. Sul fondoschiena della popstar, infatti, appare il controverso titolo della canzone tratta dal nuovo album The Tortured Poets Department, dove spiccano le lettere maiuscole K, I e M, che in successione compongono il nome KIM. La traccia contiene un dissing a Kardashian, che viene paragonata a un bullo del liceo. Del resto, come aveva dichiarato lei stessa al comico e conduttore televisivo Jimmy Fallon, Swift ama inserire messaggi nascosti nei titoli delle sue canzoni. Il brano parla di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione e include un passaggio che recita "I don’t think you’ve changed much / And so I changed your name, and any real defining clues / And one day, your kid comes home singin’ / A song that only us two is gonna know is about you, ’cause", (nella traduzione italiana: "Non penso che tu sia cambiata molto / Quindi ho cambiato il tuo nome e ogni indizio concreto / E un giorno, tuo figlio tornerà a casa cantando / Una canzone che soltanto tu ed io sappiamo che parla di te, perché"), che per i fan sarebbe un chiaro riferimento a North West, la figlia di Kanye West e della super influencer, che su TikTok aveva postato un video in cui ballava proprio un brano di Taylor Swift. Un messaggio per nulla velato che la popstar sembra aver voluto lanciare alla sua acerrima nemica. La rivalità tra le due donne va avanti da un decennio, e recentemente un insider vicino a Kardashian ha riferito a People che lei "non capisce perché [Swift] continua a insistere su questo argomento. Basta, Taylor dovrebbe andare avanti".