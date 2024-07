Kate Middleton assente a Wimbledon, Principessa attende ok medici

Non è ancora confermata la presenza di Kate al torneo, la principessa attende ok dei medici per valutare se presenziare o meno alla manifestazione sportiva ascolta articolo

Wimbledon si appresta a finire domenica, ma è ancora in forse la presenza di Kate Middleton alla competizione sportiva. Nonostante, infatti, la principessa del Galles sia la madrina del torneo, non si sa ancora con certezza se potrà o meno essere presente insieme al marito William. Non sono esclusi altri appuntamenti durante l'estate, ma gli impegni saranno valutati di volta in volta.

Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale della sua partecipazione Se andrà, ci sarà molto probabilmente un comunicato venerdì a confermare la presenza della stessa. Ma attualmente è tutto avvolto in uno stato di incertezza e anche gli organizzatori del Grande Slam non rilasciano dichiarazioni chiare su eventuali sostituzioni della stessa. Intanto, pare che la principessa - che prosegue il periodo di recupero dopo la diagnosi di cancro e l'avvio della chemioterapia - passi gran parte del suo tempo dedicandosi al riposo e coltivando alcuni hobby, in particolare giardinaggio e serie tv. leggi anche Il principe William compie 42 anni, gli auguri dei figli su Instagram

I genitori di Kate sono stati avvistati ai royal box A lanciare un piccolo segnale di speranza, invece, sembra essere stato l'avvistamento, qualche giorno fa dei genitori di Kate ai royal box di Wimbledon. Dopo la diagnosi di tumore della principessa di Galles, la presenza di Michael e Carole Middleton. Tra i fans di Kate, dunque, c'è chi spera che bissi la presenza del Trooping the Colour - la tradizionale parata di giugno per il compleanno di re Carlo - per presenziare all'evento tennistico dell'anno. leggi anche Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo annuncio malattia. FOTO