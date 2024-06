Il principe William compie 42 anni, gli auguri dei figli su Instagram

In occasione del quarantaduesimo compleanno del principe William , i figli George, Charlotte e Louis gli dedicano un augurio speciale su Instagram accompagnato da uno scatto inedito che testimonia il loro bellissimo legame: “Buon compleanno papà, ti vogliamo tutti così tanto bene!”. Dopo gli ultimi mesi di grande stress emotivo, per la malattia della moglie e del padre, William può forse concedersi un piccolo sospiro di sollievo, che traspare dallo scatto. Re Carlo sembra stare benino, mentre Kate si sta riprendendo, anche se continua la chemioterapia. In questi ultimi giorni William è apparso più sereno, sorridente. Il segno, sperano tutti, di una svolta.

Niente festeggiamenti pubblici

Gli auguri a William sono arrivati anche dal papà re Carlo III, che ha condiviso in una stories di Instagram una bellissima foto in bianco nero insieme al figlio da piccolo. “Buon compleanno al principe di Galles”, il messaggio che la accompagna. Per il genetliaco non sono in programma dei festeggiamenti pubblici. William ieri ha assistito alla partita Inghilterra-Danimarca di Euro 2024 (con lui anche re Frederick e la figlia Josephine) ed è già rientrato a Windsor e celebrerà il compleanno a casa, insieme alla moglie e ai figli.