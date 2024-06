Principe William, post social dei figli per la Festa del papà

Il post

La festa del papà nel Regno Unito cade la terza domenica di giugno e per gli auguri è stata usata una foto scattata dalla principessa Kate, appena riapparsa in pubblico dopo l'inizio delle cure per un tumore.Il messaggio, postato sull'account del principe e della principessa, si e' chiuso con due cuori rossi e le lettere "G, C & L". L'immagine, scattata durante un viaggio in Norfolk a maggio, ritrae William di spalle e in piedi che abbraccia i figli su una spiaggia mentre guardano tutti il mare. Il messaggio e' preceduto dagli auguri dello stesso principe del Galles a suo padre: "Buona Festa del Papa'", ha scritto William su una foto del 1984 che lo ritrae bambino mentre gioca a calcio insieme a Carlo, da un anno re d'Inghilterra.