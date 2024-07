2/9 ©IPA/Fotogramma

Due ragazze, Chiara e Diana, arrivate da Roma e Bologna, si sono accampate dalle 2 di mattina di martedì 9 luglio, ben quattro giorni prima del concerto. "Eravamo in ansia per le lunghe code che si sarebbero create e così abbiamo deciso di metterci in fila quattro giorni prima per stare tranquille", hanno raccontato a La Stampa. Assisteranno presto alle tre ore e un quarto di spettacolo, che secondo Confcommercio porteranno a Milano un indotto di quasi 180 milioni

Taylor Swift tra gli artisti più ascoltati di Spotify