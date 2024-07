L’Era di Taylor Swift, chi sono gli Swities, i fan dell'artista

A poche ore dall’inizio della prima data italiana di "The Eras Tour" abbiamo incontrato i fan di Taylor Swift, che sin dal mattino si sono messi diligentemente in coda per acquistare almeno un ricordo di questi concerti così attesi. Tutti loro, Swifties da tutto il mondo, ci hanno detto che amano l’artista perché ha creato una community, una famiglia in cui non ci si sente mai soli. Ma mi raccomando: non chiedete mai l’album preferito di Taylor, è una delle domande più difficili a cui rispondere!

I fan di Taylor Swift sono belli. Bellissimi. Sì, tutti. Ne vediamo molti, e da tutto il mondo, allo stadio San Siro nella giornata di venerdì: il merchandising è stato aperto straordinariamente in anticipo rispetto ai concerti e tanti Swifties sono già qui per acquistare almeno un ricordo di questi concerti italiani. Taylor Swift manca dall’Italia da ben tredici anni: l’ultima volta, nel 2011, fece un concerto al Forum di Assago, e non era certo la popstar di oggi. Nel 2024 la musica è molta di più rispetto ad anni fa, come del resto i suoi fan, belli e così carini e educati.

"Scegliere un album preferito di Taylor? Impossibile"

Vedo da lontano tre ragazzi che hanno appena fatto degli acquisti, e uno di loro ha in mano tantissimi Friendship bracelets. Lo guardo e gli chiedo in inglese: Ma dove hai trovato questi bracciali? E lui: li ho fatti io! Poco dopo lui e i suoi amici si avvicinano e scopro che sono italiani, e non vedono l’ora di vedere il concerto a Milano. Giuseppe, Mario e Nicola mi raccontano perché Taylor è così importante per loro e perché amano le sue canzoni, e mi dicono che è molto difficile scegliere l’album che preferiscono. Il mio amico dei braccialetti (che alla fine della nostra chiacchierata me ne regala uno, e proprio quello del mio album preferito di Taylor, Red) mi spiega che ama molto proprio Red, perché racconta delle storie d’amore con una profondità che è difficile trovare in termini di testi e cantautorato. Ma c’è anche Reputation, dove l’artista ha avuto la capacità di riprendere possesso della sua immagine rispetto a quello che i media e gli hater raccontavano di lei, tanto da riuscire a dimostrare il suo carisma.

Gli "Easter Eggs" nei brani di Taylor Swift

Poi la nostra conversazione si sposta sul tema degli Easter Eggs, ovvero quelle sorprese che Taylor inserisce nei suoi testi e che vuole i suoi fan scoprano. "All’occhio di noi Swifties sicuramente è più facile trovarli rispetto ai fan meno accaniti. Però a volte li inventiamo noi, per capire cosa farà successivamente…quello che noi chiamiamo clowning. Per esempio, c’è la ripubblicazione di Reputation che dovrebbe essere prossima, e di cui non conosciamo molto" ci raccontano i tre amici.

Perché Taylor Swift piace così tanto

La nostra chiacchierata si chiude con una domanda difficilissima, a cui in molti stanno cercando di dare una risposta: perché Taylor Swift piace così tanto? "Lei ha questa dualità bellissima di essere la più grande popstar del pianeta attualmente, ma anche la migliore amica a cui racconti i tuoi segreti, con cui potresti fare i biscotti la domenica vista la sua passione per la cucina. E poi per questo amore che ha nei confronti della sua fanbase, con cui ha creato una community".