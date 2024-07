L'Era di Taylor Swift, l'artista che può cambiare l'esito di Usa 2024

Non solo effetti nella musica o sull'economia dei paesi toccati da "The Eras Tour", ma soprattutto sull'esito delle elezioni americane di novembre: è Taylor Swift il vero asso nella manica di Joe Biden. Il presidente spera nel sostegno pubblico dell'artista da 283 milioni di followers, che già in passato ha chiesto ai suoi fan di votare per candidati dem (e ha pubblicamente detto, in più occasioni, di non sostenere Donald Trump)

Non solo quando canta, anzi. Quando Taylor parla, i suoi fan ascoltano. Anche in politica. Soprattutto negli Stati Uniti. L’artista dei record, e 282 milioni di followers su Instagram, può essere il vero asso nella manica di Joe Biden. Swift non si è ancora pubblicamente espressa in vista del 5 novembre, ma non ha mai nascosto il suo sostegno al presidente democratico. E in ogni occasione ha sempre ricordato ai suoi fan di andare a votare. L’ha fatto lo scorso 5 marzo, in occasione del Super Tuesday. L’appello è molto semplice: potete scegliere chi volete vi rappresenti, trovate il tempo per andare ai seggi. Il risultato? Il boom di voti. Stesso schema a settembre 2023, per ricordare ai suoi fan di registrarsi al voto. L’effetto Taylor è immediato: 35mila registrazioni in poche ore.

L'impegno politico (pubblico) nel 2018

Un impegno politico, quello della cantautrice, che inizia ufficialmente nell’ottobre 2018, quando Taylor scende in campo per la prima volta. "Non ho mai voluto esprimere le mie idee politiche, ma dopo gli eventi degli ultimi due anni, nella mia vita e nel mondo, credo di dover prendere una posizione" è l’inizio del messaggio che l'artista pubblica sui suoi profili social, con una polaroid, un invito a votare e il sostegno a due candidati democratici, in corsa per le elezioni di metà mandato in Tennessee. Vincono i repubblicani, ma Taylor non si abbatte e dà inizio ad una sua personalissima campagna elettorale, fatta di musica e messaggi ad hoc, distribuiti tra social, concerti e canzoni.

Il documentario "Miss Americana" e il brano "Only The Young"

Nel 2020 pubblica Only the young, un inno ai giovani e colonna sonora di Miss Americana, documentario che racconta la sua storia e la genesi del suo impegno in politica. Nei mesi che precedono il voto del 2020 è sulla copertina del magazine V, in cui dice che a novembre avrebbe orgogliosamente votato per Joe Biden e Kamala Harris. E sull'allora Twitter, qualche giorno dopo, si rivolge a Trump scrivendo: a novembre ti sbatteremo fuori. Novembre 2024, però, è vicino. E Joe Biden, per guadagnare voti ed elettori, spera nel sostegno di Taylor. Quando lei parla, i suoi fan ascoltano. E, soprattutto, votano.