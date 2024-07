Taylor Swift tra gli artisti più ascoltati di Spotify

La cantante americana detiene il record sulla piattaforma nel 2023, con un totale di 26 miliardi di streaming a livello globale

Sabato 13 e domenica 14 luglio Taylor Swift sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano per gli attesi appuntamenti sold out del tour mondiale. Scopriamo insieme alcuni dei dati di streaming dell’artista che ha conquistato Spotify.

taylor swift, artista da record Una cantante che ha rivoluzionato il settore discografico scalando le classifiche a livello internazionale. La voce di Look What You Made Me Do vanta un pubblico affezionato che le ha permesso di registrare numeri incredibili sulla piattaforma svedese di streaming. Innanzitutto, Taylor Swift (FOTO) è stata l’artista più ascoltata del 2023 con un totale di 26 miliardi di streaming a livello globale, mentre nell’agosto dello scorso anno è divenuta la prima artista femminile a raggiungere 100 milioni di ascoltatori mensili. approfondimento L'Era di Taylor Swift, l'artista che può cambiare l'esito di Usa 2024

Il suo ultimo album The Tortured Poets Department le ha invece permesso di diventare l’artista con il maggior numero di riproduzioni in un solo giorno nella storia di Spotify, mentre il disco è stato il primo lavoro a superare 300 milioni di ascolti in ventiquattro ore. approfondimento Taylor Swift a Milano, come vestirsi? Idee dagli outfit dell'Eras Tour

Parlando del mercato italiano, dal 2018 al 2023 le riproduzioni della cantante sono aumentate di oltre il 1000%, mentre le playlist create da utenti in Italia contenenti suoi brani sono oltre quattro milioni. La classifica dei cinque brani della cantante più ascoltati in Italia nel 2023 comprende: Anti-Hero

Cruel Summer

Blank Space

Don’t Blame Me

Shake It Off