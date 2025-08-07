Esplora tutte le offerte Sky
Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale di Tor Vergata a Roma

Spettacolo
©Getty

Il premio Oscar, operato dal professor Andrea Natale, è stato dimesso dal Policlinico di Tor Vergata, a Roma, dove era ricoverato per un intervento programmato di ablazione per la fibrillazione atriale. Il regista, 86 anni, aveva rotto il riserbo da parte dei sanitari con un breve post su Instagram in cui rassicurava sulle sue condizioni di salute

Il regista Francis Ford Coppola sta bene ed è stato dimesso questo pomeriggio, giovedì 7 agosto, dal Policlinico Tor Vergata di Roma dove era ricoverato per un intervento programmato di ablazione per la fibrillazione atriale. Il grande regista e premio Oscar, 86 anni, è stato protetto in questi giorni da un fitto riserbo da parte dei sanitari, che solo lui ha rotto con un breve post su Instagram in cui rassicurava sulle sue condizioni di salute.

l'intervento eseguito dal professor Natale

L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Andrea Natale, sommo punto di riferimento in elettrofisiologia e figura di spicco internazionale nello stesso ambito. Eccellenza nel panorama cardiologico mondiale, Natale, dopo circa trent'anni di lavoro negli Stati Uniti è oggi docente per chiara fama presso l'Università di Tor Vergata nonchè executive director del Texas Cardiac Arrhythmia Institute. 

Francis Ford Coppola rassicura fan: "Sto bene"

Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale di Tor Vergata a Roma

