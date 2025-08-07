Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale di Tor Vergata a Roma

Il premio Oscar, operato dal professor Andrea Natale, è stato dimesso dal Policlinico di Tor Vergata, a Roma, dove era ricoverato per un intervento programmato di ablazione per la fibrillazione atriale. Il regista, 86 anni, aveva rotto il riserbo da parte dei sanitari con un breve post su Instagram in cui rassicurava sulle sue condizioni di salute

Il regista Francis Ford Coppola sta bene ed è stato dimesso questo pomeriggio, giovedì 7 agosto, dal Policlinico Tor Vergata di Roma dove era ricoverato per un intervento programmato di ablazione per la fibrillazione atriale. Il grande regista e premio Oscar, 86 anni, è stato protetto in questi giorni da un fitto riserbo da parte dei sanitari, che solo lui ha rotto con un breve post su Instagram in cui rassicurava sulle sue condizioni di salute.