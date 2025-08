Francis Ford Coppola rassicura fan: "Sto bene"

Sta bene Francis Ford Coppola, ricoverato ieri al policlinico di Tor Vergata, a Roma, per un intervento programmato. Lo stesso regista ad assicurarlo, in un post su Instagram

"Dada (così mi chiamano i miei figli) sta bene. Ho approfittato mentre sono a Roma per fare un aggiornamento per la mia Afib trentennale con l'inventore di questa procedura, il grande professore italiano Dr. Andrea Natale". Francis Ford Coppola, il leggendario regista de Il Padrino, ha rassicurato via social i fan sulle proprie condizioni di salute, dopo essersi sottoposto a un intervento programmato al cuore presso il Policlinico di Tor Vergata.

"Intervento perfettamente riuscito"

Il regista, 86 anni, si trovava a Roma e ha deciso di farsi operare dal professor Andrea Natale, l'intervento è perfettamente riuscito. Natale, punto di riferimento internazionale in elettrofisiologia, ha lavorato per oltre trent'anni negli Stati Uniti ed e' attualmente docente per chiara fama presso l'Università di Tor Vergata nonchè executive director del Texas Cardiac Arrhythmia Institute. L'ablazione transcatetere per fibrillazione atriale (FA) è una procedura mini-invasiva che mira a correggere le aritmie cardiache interrompendo i segnali elettrici anomali nel cuore. Attraverso l'inserimento di cateteri nei vasi sanguigni, vengono create piccole cicatrici mirate che bloccano i circuiti elettrici irregolari responsabili della FA.