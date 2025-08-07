Notte della Taranta, Giuliano Sangiorgi superospite al Concertone

Il leader dei negramaro torna al Concertone della Notte della Taranta, sabato 23 agosto. A impreziosire la scena, l’Etoile Nicoletta Manni e il Primo Ballerino Timofej Andrijashenko, entrambi del Teatro alla Scala. Tra gli ospiti finora annunciati, Kathleen Tagg, SarahMK e Yoshie Fruchter, storici collaboratori del maestro Krakauer, il Canzoniere Grecanico Salentino, Ermal Meta, TARA e Serena Brancale

Giuliano Sangiorgi, leader dei negramaro, torna al Concertone della Notte della Taranta sabato 23 agosto sul palco allestito nel piazzale dell'ex Convento degli Agostiniani. L'artista, il "figlio eccellente" del Salento, accompagnato dall'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, interpreterà ancora una volta Lu rusciu de lu mare insieme a un altro dei più importanti brani della tradizione salentina, Quannu te llai la facce, nell'edizione che quest'anno avrà come maestro concertatore David Krakauer.



Giuliano Sangiorgi, ospite d'eccezione del Concertone L'artista salentino, cantautore, polistrumentista e frontman dei negramaro, sarà uno degli ospiti d'eccezione del Concertone trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. Un ritorno dopo 18 anni, era infatti il 2007 quando Sangiorgi offrì dal palcoscenico di Melpignano l'indimenticabile interpretazione di Lu rusciu de lu mare di Giuliano Sangiorgi incantò il pubblico della Notte della Taranta, quell'anno diretta dal maestro Mauro Pagani. Una interpretazione che è rimasta nel cuore del pubblico e nella storia del Concertone come uno dei momenti più belli. Quest'anno l'esibizione di Giuliano Sangiorgi sarà preceduta da un momento speciale: la trasmissione in anteprima su RAI del videoclip di Lu Carcaluru, un brano ancora inedito, scritto dallo stesso Sangiorgi, per la prima volta in una koinè salentina, una lingua evocativa e poetica, che richiama ma non coincide con alcun dialetto specifico del territorio. Approfondimento Giuliano Sangiorgi di nuovo papà: è nato Michele

L'appello civile e culturale Il titolo Lu Carcaluru richiama una figura leggendaria della tradizione popolare meridionale: un folletto notturno che si siede sul petto dei dormienti, soffocandoli con il proprio peso. Una potente metafora esistenziale, con cui Giuliano rilegge in chiave poetica la drammatica scomparsa degli ulivi, considerati da molti come membri della propria famiglia, scomparsa dovuta alle devastazioni prodotte dall'epidemia di 'Xylella fastidiosa'. Il messaggio è tanto semplice quanto dirompente: meno alberi, meno ossigeno per tutti. Un forte appello civile e culturale, in collaborazione con la fondazione Sylva, affidandosi alla musica, alla danza e alla poesia per restituire voce, memoria e speranza a una terra ferita ma ancora capace di rinascita. Il brano è eseguito dall'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, mentre la regia del video è firmata da Edoardo Winspeare.



