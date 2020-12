Il principe cerca moglie 2, la prima foto del film

Il principe cerca moglie 2: la prima foto della pellicola

approfondimento

Il principe cerca moglie 2, svelata la data di uscita in streaming

Ogni anno l’arrivo del Natale port con sé tradizioni, canzoni e ricorrenze: da All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey (FOTO) a Mamma, ho perso l’aereo con Macaulay Culkin (FOTO) passando per Il principe cerca moglie.

Nelle scorse ore il magazine ha mostrato in esclusiva al pubblico la prima foto ufficiale del sequel del film che ha segnato per sempre la storia della settima arte.

Lo scatto, condiviso sul profilo Instagram del magazine, vede protagonisti Eddie Murphy e Arsenio Hall, non si è fatta attendere la risposta del pubblico tanto che al momento la foto conta più di 23.000 like.