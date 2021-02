Sulla stessa onda, pubblicato il trailer del film

Il lungometraggio targato Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Cinemaundici, scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming on demand più famosa al mondo a partire dal 25 Marzo.

La storia

Attraverso il trailer è possibile intuire temi e sviluppi di questa appassionante storia d’amore giovanile. Protagonisti del film, girato interamente in Sicilia, il diciassettenne Lorenzo, istruttore del corso di vela del centro velico, dove si svolgeranno le regate regionali. Fra i suoi allievi dell’estate c'è anche Sara, sedici anni. Tra i due ragazzi c’è subito attrazione. Tuttavia una volta terminato il corso, i giovani si ritrovano a Palermo, ma Sara diventa inspiegabilmente sfuggente. Così Lorenzo decide di vederci chiaro e la va a trovare a casa. Gli apre il padre della ragazza che gli confessa che la figlia è malata di una distrofia degenerativa. Sara non gli ha svelato nulla temendo provasse pietà per lei. Il decorso della malattia è di solito rapido, il corso di vela era un desiderio di Sara per provare a sentirsi una ragazza come le altre. Lorenzo, che ama Sara, la vuole però vedere felice e ha un'idea folle e romantica: iscriverla alla regata regionale per gareggiare insieme e vivere un'esperienza indimenticabile.

Il regista

Sulla stessa Onda è scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, al suo esordio come regista in un lungometraggio.

Camaiti, classe 1977, che è stato assistente di grandi registi come Carlo Verdone e Silvio Soldini, parallelamente comincia a realizzare dei cortometraggi. Il primo, Armando del 2006 viene subito nominato ai David di Donatello per poi girare il mondo in più di 50 Festival Internazionali. Due anni più tardi, con Pietro Sermonti e Marina Rocco, Camaiti gira L’amore non esiste vincendo poi più di quindici festival internazionali. Nel 2009 Camaiti viene scelto dal premio Oscar Gabriele Salvatores per realizzare il cortometraggio L’ape e il vento all’interno del progetto perFiducia. Massimiliano Camaiti ha così la possibilità di dirigere attori del calibro di Elio Germano e Philippe Leroy. Il corto farà incetta di premi aggiudicandosi due Menzioni Speciali ai Nastri D’Argento (fotografia e sceneggiatura), il Globo d’oro della Stampa Estera Italiana e il premio come miglior regista emergente al Venice Circuito Off. Massimiliano Camaiti realizza anche alcune seconde unità di serie televisive italiane, fra queste Romanzo Criminale – La Serie, uscita anche in Francia.

Il cast

Il film, girato tra San Vito lo Capo e Palermo in sei settimane di riprese ha come protagonisti principali Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato.

Il diciannovenne Christian Roberto vestirà i panni di Lorenzo. Nonostante la giovane età Roberto vanta già molte partecipazioni in film e fiction di successo, tra cui Grotto, Baciamo le mani, Un passo dal cielo. La sua carriera ha inizio nel 2009, quando ad appena otto anni da Messina raggiunge le semifinali di Italia’s Got Talent, in cui si fa notare per le doti canore e da ballerino che lo porteranno a diventare protagonista del musical Billy Elliot.

Anche la giovane Elvira Camarrone, che nel film sarà Sara, ha già all’attivo diversi ruoli in film di successo. Nel 2015 ha interpretato la parte di Lucia Borsellino in Era d'estate di Fiorella Infascelli.