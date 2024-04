Scrubs, il cast si riunisce: novità in arrivo?

“Rimettendo la band insieme” è la descrizione che accompagna la foto pubblicata su X da John C. McGingley del cast di Scrubs - Medici ai primi ferri, la sitcom trasmessa per la prima volta nel 2001 e ambientata in un ospedale nel sud della California. Un messaggio ambiguo, che lascia aperte le porte a un possibile ritorno sugli schermi della serie tv. La stessa foto è stata postata anche da Christa Miller e Amanda Kloots sui loro profili Instagram: “Pizza party improvvisato con i miei scrubs”, scrivono le due attrici sul social. La parola inglese è uno slang che può essere tradotto come “schiappe” o “principianti”: i personaggi all’inizio dello show televisivo sono, infatti, tirocinanti.