Bill Lawrence: "Un film su Scrubs è inevitabile". La gioia dei fan

I fan che non hanno mai abbandonato le speranze di veder tornare sul piccolo schermo i protagonisti della celeberrima serie tv Scrubs - Medici ai primi ferri, possono esultare di gioia davanti all'ultima dichiarazione di Bill Lawrence, ideatore e creatore del fortunato show. Show che ricordiamo, è andato in onda per centottantadue episodi dal 2001 al 2010 prima su NBC e poi su ABC, e che dopo oltre un decennio dall'ultima puntata, non smette di far discutere appassionati e non. "Un film su Scrubs è inevitabile": queste le parole di Bill Lawrence che hanno riacceso i riflettori sulla serie e che non sono più da considerarsi solo voci. Il sogno di vedere tornare sul piccolo schermo i protagonisti del cult si fa sempre più realistico.