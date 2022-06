Scrubs, il cast pronto a un revival o a un film

Zach Braff e compagni, riuniti per un panel all'interno dell'ATXTV Festival 2022, hanno confermato che l'atteso seguito del cult ideato da Bill Lawrence ci sarà, sempre in tv, con formato da decidere

A più di dieci anni dalla fine dello show, Scrubs -Medici ai primi ferri continua a far discutere i fan che non hanno mai abbandonato le speranze di veder approdare sul piccolo schermo un nuovo capitolo delle divertenti storie di corsia con protagonisti Zach Braff e i suoi compagni d'avventura. Il cast e il creatore della serie cult, riuniti ad Austin in Texas per l'ATX TV Festival, hanno ammesso che l'idea di dare seguito allo show è ormai più che concreta : resta da capire che tipo di prodotto verrà fuori, se un revival o un film .

La reunion del cast a Austin

approfondimento

Scrubs, Zach Braff apre alla possibilità di una reunion: “Io ci sono”

L'affetto del pubblico per Scrubs, show andato in onda per centottantadue episodi dal 2001 al 2010 prima su NBC e poi su ABC, è più vivo che mai, come prova la massiccia presenza di partecipanti al panel a tema all'interno della famosa kermesse texana dedicata ai prodotti televisivi a stelle e strisce.

I primi a essere più che entusiasti dell'incontro sono stati proprio i membri del cast dello show, molti dei quali non si sono mai persi di vista davvero, come Zach Braff e Donald Faison (John “J.D.” Dorian e Christopher Turk nella serie) che hanno dato vita al podcast “Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald”. Braff, Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes e Neil Flynn, insieme all'ideatore e showrunner Bill Lawrence, hanno espresso la volontà di tornare sul set insieme ma sono proprio gli impegni di Lawrence a far pensare a un sequel di formato ridotto. Donald Faison ha ammesso che tutti vorrebbero dar vita a un reboot ma è più concreto immaginare a un film, la cui lavorazione terrebbe gli interpreti e l'autore impegnati per qualche mese al massimo. Quanto a una nuova stagione di Scrubs, nessuno dei presenti ha escluso la possibilità di farla ma l'ipotesi diventerà realtà solo quando ci sarà effettivamente il tempo di realizzarla.